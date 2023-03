Áradások sújtják Malajziát, tízezreket kellett evakuálni

Több tartományában mentőcsónakkal kellett kimenteni az árvíz miatt otthonuk fogságában és háztetőkön rekedt lakosokat. A legdrámaibb helyzet a Maláj-félsziget déli részén, Szingapúr szomszédságában fekvő Johor tartományban alakult ki, ahol 25 ezren kényszerültek otthonuk elhagyására. A kimenekített lakosokat átmenetileg segélyközpontokban és iskolákban helyezték el.

A halálos áldozat egy férfi, akinek a kocsiját a levonuló ár sodorhatta magával.

A Nemzeti Árvízi Katasztrófavédelmi Ügynökség felvételein jól látható, hogy Johor egyes részein mellkasig ér a víz, ezért egyes településeket csak csónakkal lehet megközelíteni. A közösségi médiában beszakadt utakról, sárban és vízben elmerült házakról és bezárt üzletekről közöltek felvételeket. Az esőzések Johor mellett további öt tartományt sújtanak.

Az ügynökség közlése szerint a heves esőzések okozta földcsuszamlások száma november óta meghaladta a százat.

Decemberben tízezer embert kellett evakuálni az intenzív esőzések és áradások miatt.

Within overnight 21 PPS have been activated all across Johor. As of 4am = 1,297 victims / 351 families. Stay safe people. Jangan main hujan / banjir. Jangan jadi bahan berita. pic.twitter.com/XFPxj4LNHL

— Firdaus Azil (@FirdausAzil) February 28, 2023