Megszólalt a rendőrség a magát Madeleine McCann-nek valló lány ügyében

A rendőrség azt követően vette fel a kapcsolatot a 21 éves lengyel lány, Julia Faustyna (nevét több külföldi forrás is Julia Wendellnek említi) családjával, miután egy nemrég kiadott nyilatkozatban azt írták, fényképekkel és emléktárgyakkal tudják bizonyítani, hogy lányuk nem az elrabolt kislány, és csupán hírnevet akar magának szerezni.

„Mindig próbáltuk megérteni Julia aktuális helyzetét. A tőle érkező fenyegetések, a hazugságai és manipulációi, az internetes tevékenysége – mindent láttunk, és próbáltuk megakadályozni, azt akartuk, hogy hagyja abba. Segíteni akartunk neki, hogy talpra álljon. Egykor énekesnő és modell akart lenni, mindig is vonzotta a népszerűség. De ami most történik vele, az kiábrándító és elkeserítő. De tudjuk, hogy az internet nem felejt, és nyilvánvaló, hogy ő nem Maddie” – törte meg a csendet nemrég Julia családja egy közlemény formájában azután, hogy ők elutasították a DNS-vizsgálatot, amely végérvényesen megoldhatná a rejtélyt.

A DNS-vizsgálat elvégzésébe egyébként az elrabolt gyerek szülei, Kate és Gerry McCann beleegyeztek.

A rendőrség később személyesen találkozott a családdal és döntött az ügyben. Pawel Noga, a wroclawi tartományi rendőrkapitányság munkatársa szerint

Julia Wendell, 21, shocked the world when she made an Instagram account claiming she was Maddiehttps://t.co/sZaOFaAli4

— The Daily Record (@Daily_Record) February 28, 2023