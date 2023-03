Kitüntették a törökországi mentésben részt vevő szakembereket

A mentőakció egyben diplomáciai misszió is volt a Hunor mentőcsapat parancsnoka szerint

A törökországi földrengés utáni magyar mentőakció a segítségen túl diplomáciai missziónak is tekinthető, és történelmileg is nagyon fontos volt, hogy a magyar szakemberek ott legyenek – mondta a Hunor mentőszervezet parancsnoka a The Bold Truth About Hungary című videóblogban.

