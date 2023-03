Bemutatta a „feminista külpolitika” irányelveit a német külügyminiszter

Annalena Baerbock a meghirdetett „feminista külpolitikával” egy „feminista reflexet” kíván kialakítani. Erre szerinte elsősorban azért van szükség, mert „a férfiak és a nők még mindig nem egyenlők világszerte”. A német külügyminiszter most missziót vállal ennek megváltoztatása érdekében. Az általa kiadott irat leszögezi, a jövőben a projektpénzek 85 százalékát „gender-érzékeny”, nyolc százalékát pedig „gender-transzformatív” (társadalmi változást célzó) módon kell elkölteni.

A zöld külügyminiszter által szerdán bemutatott, az új külpolitikai irányelveket közlő 80 oldalas dokumentum olyan, elsőre súlyos semmitmondásnak tűnő mondatokat tartalmaz, mint például „a nők jogai megmutatják társadalmunk állapotát”, vagy: „ez a koncepció nem a nők külpolitikája, hanem társadalom minden tagjának a külpolitikája”.

Annalena Baerbock, a német Zöldek társelnöke és kancellárjelöltje beszédet mond egy kampányrendezvényen 2021. szeptember 17-én. A parlamenti választásokat 2021. szeptember 26-án tartották Németországban. (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)

Leírja azonban, hogyan szándékozik a gyakorlatban is megvalósítani a „feminista külpolitikát”. „A meglevő, történelmileg kialakult hatalmi viszonyokat meg fogjuk dönteni”, ezért „a feminista külpolitikát a kötelező továbbképzések alapjává tesszük”. Kifejti azt is, hogy

a minisztériumnak át kell alakítania belső munkamódszereit, így is segítve a „feminista reflex” kialakítását. Ezt megkönnyítendő, a külügybe való felvételnél a „genderkompetencia” alapfeltétellé válik.

Létrehozzák a „feminista külpolitika külügyminisztériumi nagykövetének” pozícióját és ígéretük szerint keményen fognak dolgozni azon, hogy a külügyi szolgálatnak „nőiesebb arcot adjanak”, és növeljék a nők arányát a vezetői pozíciókban. Baerbock szerint a cél az, hogy a ciklus végére a projektforrások 85 százalékát a „nemi szempontokat figyelembe véve” költsék el.

A „feminista külpolitika” egyébként nem számít politikai nóvumnak, hiszen 2014-ben Svédország volt az első ország, amely hivatalosan is elkötelezte magát a külpolitika feminista irányvonala mellett. A következő években pedig többek között Kanada, Mexikó és Spanyolország is követték példáját. De természetesen az Egyesült Államoknak is van feminista külpolitikai koncepciója.

Baerbock memorandumát Németországban már azelőtt kemény kritikák érték, hogy teljes terjedelmében közzétették volna. Markus Söder bajor miniszterelnök például „érthetetlennek” nevezte az egész elképzelést, és megjegyezte, a külpolitika diplomácián alapszik, nem pedig valamiféle misszió. „Ha csak »misszionálni« próbáljuk a világot, a végén elég magányosan fogunk magunk elé nézni” – fogalmazott a politikus egy interjúban.

Söder szerint a külügyminiszter terve, hogy „beutazzuk a világot és megmondjuk mindenkinek, hogy mit kell és mit nem szabad tennie, eleve kudarcra van ítélve”.

Alice Weidel, az AfD frakcióvezetője egyenesen „átverésnek” nevezte az ötletet, írja a DW.

A kiemelt képen Annalena Baerbock német külügyminiszter. (Fotó: MTI/AP/Reuters pool/Hannibal Hanschke)