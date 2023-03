Az oltár előtt esett össze holtan a menyasszony, majd folytatták az esküvőt

A beszámolók szerint a menyasszony a szertartás közben lett rosszul egy hindu templom előtt az északnyugat-indiai Gudzsarát államban található Bhávnagarban.

Először szédülésre panaszkodott, majd elájult. Azonnal kórházba vitték, de rövidesen elhunyt – az orvosok közlése szerint szívrohamban.

A bride died while wedding rituals were on,the guests convinced parents to get younger daughter married to the groom,as groom can’t go ‘empty handed’,till nuptials not over keep their daughter’s body in a freezer.

Women&their status in society summed up. https://t.co/5U9SPeP4Rf

— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) February 27, 2023