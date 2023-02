Nagy erőkkel keresi a rendőrség az eltűnt kisbabát

A sussexi rendőrség az egy hónapja eltűnt 35 éves Constance Marten és 48 éves élettársa, Mark Gordon nyomára lakossági bejelentés után bukkant rá a dél-angliai Brightonban, több száz kilométerrel távolabb, mint ahol eltűnésük előtt először felfigyeltek rájuk.

Nem hivatalos források szerint a párt egy rövid távra kivett albérletben találták meg, a kisbaba azonban továbbra sem került elő, ezért a rendőrség tovább nyomoz. Félő, hogy a kisbabával valami szörnyűség történt.

Constance Marten and Mark Gordon, who served 20 years in prison after being convicted of sexual battery in Florida, had been on the run since the baby was born. https://t.co/9NtNabRaSq

— HuffPost (@HuffPost) February 28, 2023