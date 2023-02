Felismerhetetlenre operáltatta arcát, hogy elkerülje a börtönt

A 25 éves férfi több arcplasztikai műtétet is elvégeztetett magán, hogy arca a koreai férfiak vonásait tükrözze.

A rendőrök három hónapja nagy erőkkel kutattak utána, míg végül az ügyleteit visszakövetve egy társasházban bukkantak a nyomára Thaiföld fővárosában, Bangkokban. A hivatalos közlemény szerint a férfi eredeti arcából „semmi sem maradt meg”.

Thai drug dealer had plastic surgery to look like Korean man, police say https://t.co/nZGF7hXP4o

— BBC News (UK) (@BBCNews) February 27, 2023