Kiderült, mi lehet a világot napok óta lázban tartó titokzatos fémgolyó

A kaliforniai Scripps Oceanográfiai Intézet szakértője, Uwe Send szerint a gömb nagy valószínűséggel egy hétköznapi bója, amelyet a kutatóintézetek és a hajózási vállalatok is gyakran használnak a nyílt vízen. Send állítását a titokzatos tárgy formája, felépítése és anyaga is alátámasztja.

„Ezekhez az acélból készült, üreges eszközökhöz különféle mérőműszereket erősítenek, és jól látható, színes festékkel fedik be őket, hogy nagy távolságból is jól láthatók legyenek. Emellett feltüntetnek rajtuk egy telefonszámot is, hogy szükség esetén könnyen vissza lehessen juttatni a tulajdonosukhoz” – fogalmazott Send, aki szerint a Japán partjára sodródott tárgy ugyan nagyobb, mint azok, amelyeket tudományos célokra alkalmaznak, de az is előfordulhat, hogy egy hajózási vállalat használta a hajói lekötésére.

With an influx of mysterious objects abound, it’s no wonder the public gets concerned when something strange (like this ‘mystery orb’ on a Japanese beach) washes ashore. In this case, Scripps oceanographer Uwe Send says no need to worry. Via @nytimes ⬇️ https://t.co/NgcHmhPHC2

— Scripps Institution of Oceanography (@Scripps_Ocean) February 27, 2023