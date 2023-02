Heves harcok Bahmutnál: órákon belül eldőlhet a város sorsa

A Donyeck megyei településért vívott harcokban több ezer orosz és ukrán katona esett el, és a háború egyik szimbolikus helyszínévé vált, lélektanilag is fontos mindkét félnek a város birtoklása.

Előbb-utóbb a NATO tagja lesz Ukrajna! – jelentette ki az észak-atlanti szövetség főtitkára. Az orosz elnök szóvivője azonban figyelmeztetett: csak akkor lehet eredményes béketárgyalásokat folytatni, ha a Nyugat elfogadja: Ukrajna felvétele a szövetségbe Oroszország biztonságát fenyegeti.

Heves harcok dúlnak Bahmutnál, a következő órákban eldőlhet a város sorsa – hangzott el az M1 Híradójában.

Egy idős nő nappalijába csapódott be egy orosz rakéta a Donyeck megyei Krasznohorkivkában – legalábbis ezt állítja az esetről készült videót közzétevő ukrán rendőrség. Éppen aludt, amikor a tetőt átütve, a feje közelében fúródott a talajba a robbanótöltet.

Kigyulladt és porig égett egy szupermarket Csasziv Jarban, miután rakéta csapódott az épületbe. A város a frontvonal közvetlen közelében fekszik, mégis még sokan lakják.

Ukrán közlés szerint a Donyeck megyét ért hétfői légicsapásokban egy civil életét vesztette és kilencen megsebesültek.

Kulcsfontosságú város

A leghevesebb harcok Bahmutnál dúlnak: az orosz légierő folyamatos tűz alatt tartja az ukrán harcállásokat.

„Nem adjuk Bahmutot! A végsőkig kitartunk!” – mondta egy ukrán harcos, mialatt bombák záporoztak a környéken.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfő esti videóüzenetében kijelentette: az oroszok elkeseredett támadást indítottak a városért.

„A bahmuti helyzet egyre nehezebb. Az ellenség mindent elpusztít, amit állásaink védelmére tudnánk használni, hogy megvessük lábunkat és biztosítsuk a védelmet” – mondta az ukrán elnök, majd elismételte: modern harci repülőkre van szükségük ahhoz, hogy mélyen az oroszok által elfoglalt területekre behatolva is csapásokat mérhessenek az ellenséges támaszpontokra.

Több mint fél éve folyik a küzdelem az egykor 70 ezer lelket számláló Bahmutért: a város kulcsfontosságú útvonalat biztosítana az oroszoknak a szomszédos Szlovjanszkba és Kramatorszkba, míg a környéken fekvő bányák és ipari létesítmények hosszútávon is kecsegtető célponttá teszik a várost. Elemzők arra is emlékeztetnek, hogy a Donyeck megyei településért vívott harcokban több ezer orosz és ukrán katona esett el, és a háború egyik szimbolikus helyszínévé vált, ezért lélektanilag is fontos mindkét félnek a város birtoklása.

Hatvan irányból támadtak az oroszok

Közben felpörögtek az események a keleti fronton: ukrán közlés szerint több mint 60 irányból támadtak az oroszok hétfőn az északi Harkivtól Donyeck megye legdélebbi szegletéig.

Kémek és szabotőrök juthattak be Ukrajnából orosz területekre – figyelmeztette Vlagyimir Putyin orosz elnök a KGB utódszervezeteként is ismert biztonsági szolgálat vezető tisztjeit kedden. Arra kérte őket: építsenek ki egy védőhálót az orosz–ukrán határon, amelyen az ellenséges elemek fennakadnak.

Szemléletváltás kellene a béketárgyalásokhoz

Gyengének ítélte meg a béketárgyalások esélyeit a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov az orosz Izvesztija napilapnak adott interjúban kijelentette: az egész Nyugatnak, különösen az Egyesült Államoknak kellene változtatnia szemléletén ahhoz, hogy sikeres béketárgyalások legyenek: el kell ismerniük, hogy egy ország biztonsága nem szavatolható egy másik ország kárára, tehát Ukrajna felfegyverzése és euroatlanti integrációja elfogadhatatlan, mert az közvetlen fenyegetést jelent Oroszország biztonságára.

„Ukrajna tagja lesz a NATO-nak”

– jelentette ki Jens Stoltenberg, az észak-atlanti szövetség főtitkára kedden Helsinkiben. A finn csatlakozási folyamatról folytatott tárgyalásokat követően kijelentette: az ukrán csatlakozás megindítása bár nem képezi vita tárgyát, időpontja azonban még a távoli jövőbe vész.

Kiemelt kép forrása: MTI/AP/Libkos