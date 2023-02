Franciaországban március 7-től gördülő sztrájkkal tiltakoznak a szakszervezetek a nyugdíjreform ellen

Franciaországban az állami vasúttársaság (SNCF) összes szakszervezete gördülő sztrájkba kezd március 7-től a kormány tervezett nyugdíjreformja ellen, és csatlakozásra kérik a tagokat. Hasonló felhívást tettek közzé a párizsi tömegközlekedési vállalat szakszervezetei, a fuvarozók, a szemétszállítók, az olajfinomítók dolgozói és a tanárok.

A négy vasutas szakszervezet már az ötödik tiltakozó nap után, február 16-án jelezte, hogy ha a kormány a tüntetések ellenére sem mond le a nyugdíjkorhatárnak a jelenlegi 62 évről 64 évre emeléséről, akkor március 7-től az egész országot megbénító, határozatlan idejű sztrájkot hirdetnek. Hétfő este az SNCF valamennyi szakszervezete (CGT, SUD, UNSA, CFDT) csatlakozott a felhíváshoz.

A munkabeszüntetés idején a várható fennakadásokról az SNCF 48 órára előre pontos menetrendet közöl azért, hogy az utasokat ne érje meglepetés, amikor elindulnak.

A párizsi tömegközlekedési vállalat, az RATP szakszervezetei is csatlakoztak a tiltakozó megmozdulás első olyan napjához, amelyre gördülő sztrájkot hirdetnek a szervezők.

A korábbi tiltakozónapokat kísérő tömegrendezvényeken több mint egymillióan vonultak utcára országszerte.

„Amennyiben a kormány nem érti meg a dolgozók, a fiatalok és mindazok eltökéltségét, akik felháborodásuk jeleként támogatják ezt az egységes mozgalmat az új igazságtalansággal szemben, akkor vállalnia kell a gazdaság megbénulásának felelősségét” – írták közleményükben az RATP szakszervezetei.

A hét fő pedagógus szakszervezet arra kérte az oktatásban dolgozókat, hogy „teljesen zárják be az iskolákat és az egyéb szolgáltató helyeket március 7-én, ha a kormány és a parlament továbbra is süket maradna” a nyugdíjreform elleni megmozdulás dacára.

Az olajfinomítókban várhatóan már március 6-án este leáll a termelés, és az ágazat sztrájkfelhívásához a fuvarozók és a szemétszállítók képviseletei is csatlakoztak.

A nyugdíjreformot előíró törvénytervezet vitája tíz nappal ezelőtt szavazás nélkül ért véget a nemzetgyűlésben, a szenátus a héten kezdi megvitatni azt. A kormány többször is hangoztatta, hogy hajlandó a szöveg javítására, elsősorban a nők helyzetét illetően, ami az ellenzéki jobbközép Köztársaságiak egyik fő követelése ahhoz, hogy megszavazzák a javaslatot.

„Szeretném, ha a szenátus úgy javítana a szövegen, ahogy azt hasznosnak gondolja” – mondta szombaton Emmanuel Macron államfő.

A reform célja, hogy a nyugdíjrendszer egyensúlyba kerüljön 2030-ig, utána a kormány szerint újabb változtatásokra lehet szükség. Az elmúlt három évtizedben több nagy nyugdíjreformot is elindítottak a francia kormányok a társadalom elöregedésének és a nyugdíjkassza hiányának csökkentésére, és mindegyiket jelentős tiltakozó megmozdulások kísérték. A nyugdíjreformot az államfő már az első mandátumát megelőző kampányában, 2017-ben kilátásba helyezte, majd második mandátuma legfőbb intézkedéseként harangozta be, de miután a törvénytervezet elfogadásához nem rendelkezik a parlamentben a szükséges többséggel, egy tartós tiltakozó megmozdulás a kormány helyzetét is megingathatja.

