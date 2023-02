Elhunyt a legendás színész

A színész szerettei körében, álmában távozott, halálának hírét vasárnap a családja erősítette meg.

„Gordon Pinsent lányai, Leah és Beverly, valamint fia, Barry szeretnék bejelenteni, hogy édesapjuk ma békés álmában, családja körében elhunyt” – áll a közleményben.

„Gordon Pinsent a kanadai filmipar egyik legnagyobb alakja volt. Szenvedélyes, magával ragadó stílusa mindenkit lenyűgözött. Az utolsó leheletéig szenvedélyesen szerette az országot és annak népét, céljait és kultúráját” – emlékezett meg a színészről a hivatalos Twitter-fiókján közzétett üzenetben a kanadai kormányfő, Justin Trudeau.

Gordon Pinsent was one of Canada’s most iconic actors. He was passionate, captivating, and endlessly talented. His family has said that he “loved this country and its people, purpose, and culture to his last breath” – and I hope he knew that we felt the same about him.

