Súlyos károkat és sérüléseket okoztak tornádók az Egyesült Államok középső részén

A hétfő reggeli jelentések szerint Oklahoma államban legalább hét helyen alakult ki tornádó. A forgószelek háztetőket és járműveket emeltek a levegőbe, fákat csavartak ki. Több tízezer háztartásban megszűnt az áramszolgáltatás. A helyi hatóságok közlése szerint összesen 12 ember sérült meg, de senki nincs súlyos állapotban közülük. Kansas államból két tornádóról érkezett beszámoló.

A tornádók mellett szintén Oklahomában és Kansasben, valamint Texas államban hurrikán erejű szélvihar csapott le. Texasban óránként 160 kilométeres széllökéseket regisztráltak, ami hármas erősségű hurrikánnak felel meg.

Kansasben a légierő McConnell bázisáról az ott állomásozó repülőgépek legnagyobb részét elővigyázatosságból előzőleg átvezényelték biztonságos bázisra – közölte a légierő.

From #Norman #Oklahoma tornado last night. Glad they are ok ❤️🙏🏻 #okwx #tornado https://t.co/ohGqZ7ujXv

— AntWx (@ant_wx) February 27, 2023