Románia válhat az azeri energiahordozók európai uniós kapujává

A szociáldemokrata politikus, aki egy parlamenti küldöttség élén érkezett háromnapos látogatásra Bakuba, közösségi oldalán kommentálta a román-azeri kapcsolatok szorosabbra fűzésében rejlő lehetőségeket, miután fogadta őt Ilham Aliyev azeri elnök.

A kézfogásukat megörökítő fotóhoz fűzött képaláírásban Ciolacu beszámolt róla: az azeri államfővel három nagyszabású energetikai projektről tárgyalt. Elsőként arról az áprilistól életbe lépő, egymilliárd köbméter földgáz beszerződéséről szóló szerződésről, amelyet a Romgaz román állami földgáztársaság kötött az azerbajdzsáni SOCAR állami olajvállalattal. A román házelnök szerint azt javasolták Aliyevnek, hogy „ezen a megállapodáson keresztül” segítsék Moldova gázellátását is, az azeri elnök pedig támogatta a román küldöttség javaslatát.

Romania and Azerbaijan relations are based on consolidated strategic links. This is the main conclusion of the substantial discussions I held today with Mrs. Sahiba Gafarova @Speaker_Az , Speaker of the Milli Majlis of the Republic of 🇦🇿. pic.twitter.com/PdekqEmr7y

A megbeszélés másik témája a Románia és Azerbajdzsán által közös beruházással – a Fekete-tenger keleti és nyugati partján – megépítendő LNG-terminálok terve volt: ezek megvalósítása lehetővé tenné, hogy cseppfolyósított formában, tartályhajókon szállítsák az azeri földgázt a konstancai kikötőbe.

A találkozón érintették annak a tenger alatt kiépítendő elektromos vezetéknek a tervét is, amelyről tavaly decemberben írtak alá megállapodást Azerbajdzsán, Georgia, Románia és Magyarország vezetői. A vezeték a Kaszpi-tenger térségében megtermelt zöld villamos energiát juttatja majd el Közép-Európába.

A műszaki megoldásokról hétfőn egyeztetnek azeri partnereikkel a Transelectrica és a Transgaz (a román villamos energia-, valamint gázszállítási rendszerüzemeltető vállalat) szakemberei – tette hozzá Marcel Ciolacu.

In my first visit to the South Caucasus region, I had the honor to discuss with H.E. Ilham Aliyev @presidentaz, President of the Republic of Azerbaijan. Being a Strategic Partner, 🇦🇿 is a long-term, reliable and a key partner for Romania’s energy and connectivity projects. pic.twitter.com/X793M2kvwS

