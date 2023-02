Fordulat: Scholz kancellár erőltette, hogy Biden küldjön modern harckocsikat Ukrajnának

Jake Sullivan, az amerikai elnök tanácsadója egyértelművé tette, hogy Joe Biden német nyomásra hagyta jóvá az Abrams típusú tankok szállítását.

– mondta Sullivan.

Emlékezetes, hogy a német vezetés a háború kezdetétől fogva Ukrajna támogatására szólította fel a szövetségeseket, Berlin ugyanakkor – legalábbis hivatalosan – elzárkózott a támadó fegyverek szállításától.

Scholz sokáig habozott a német Leopard harckocsik ukrajnai jóváhagyásával mindaddig, amíg Washington végül január végén beleegyezett az Abrams tankok szállításába – számolt be hétfőn a Focus Online.

A Biden-kormányzat mindaddig régebbi típusú, kanadai fejlesztésű Stryker páncélozott harci járműveket kívánt Kijevbe küldeni.

