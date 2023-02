Megállapodott London és az EU az észak-írországi protokollról

Rishi Sunak brit miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a nap folyamán Windsorban tárgyalt a protokoll vitatott elemeiről. A Downing Street bejelentése szerint a két vezető később sajtótájékoztatón számol be a megállapodás részleteiről, este pedig Sunak a londoni alsóház képviselőit tájékoztatja az egyezségről.

I’m glad to be in the UK today to meet with Prime Minister @RishiSunak.

I’m looking forward to turning a page and opening a new chapter with our partner and friend. pic.twitter.com/GuyMzy2wbj

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2023