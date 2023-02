Totális háborúval fenyeget Biden szellemi leépülése a Fehér Ház egykori orvosa szerint

Ronny Jackson texasi republikánus képviselő, aki az Obama- és a Trump-kormányzat idején a Fehér Ház orvosa volt, arra figyelmeztetett, hogy Joe Biden jelenlegi elnök kognitív hanyatlása (szellemi leépülése) közelebb viheti az Egyesült Államokat egy totális háborúhoz Oroszországgal, illetve Kínával – számolt be az amerikai Breitbart hírportál.

Jackson nyilatkozata azután hangzott el, hogy Biden az elmúlt két hétben több alkalommal is jól láthatóan memóriazavarral küszködött. Ezért aggodalmakat kelt, hogy az elnök állapota

az Ukrajna keleti határainak ellenőrzéséért folytatott proxy-háborúban – fogalmaz az amerikai véleményportál.

Figyelemre méltó, hogy Biden elnöki irodája a február elején elvégzett vizsgálatot követően

amely megállapította, hogy az elnök „merev járásban szenved”, a lábait érinti a neuropátiás – idegrendszeri eredetű – megbetegedés. A vizsgálatot elvégző Cleveland Clinic jelentése szerint „a neuropátia minden olyan állapotra utal, amely az agyon vagy a gerincvelőn kívüli idegeket érinti”.

Biden says he “can’t recall” if he spoke to the mayor of East Palestine, Ohio, within the past three weeks. pic.twitter.com/kvVbtlmaUQ

— RNC Research (@RNCResearch) February 25, 2023