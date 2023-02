Közel kétszáz embert vettek őrizetbe a törökországi földrengés kapcsán

Több mint hatszáz ember ellen indult eljárás Törökországban annak a kapcsán, hogy a február elejei földrengés során kártyavárként omlottak össze épületek. A hatóságok eddig közülük mintegy kétszáz embert őrizetbe is vettek.

A török igazságügyi miniszter közlése szerint már több mint hatszáz ember ellen indult eljárás, amiért olyan épületek omlottak össze a február eleji földrengések során, amelyek állhatták volna a természeti katasztrófát – adta hírül a Világgazdaság.

Összedõlt házak romjai között egy férfi a törökországi Hatayban 2023. február 11-én, öt nappal a Dél-Törökországot és Észak-Szíriát sújtó 7,8-es erõsségû földrengés után. (MTI/EPA/Erdem Sahin)

Bekir Bozdag sajtótájékoztatóján elmondta, hogy eddig majdnem kétszáz embert vettek őrizetbe – jelentette az MTI a dpa, AP és Reuters hírügynökségekre hivatkozva. Az őrizetbe vettek többnyire építési vállalkozók, és a gyanú ellenük hanyag munkavégzés.

Az Anadolu hírügynükség szerint előllították Gaziantep tartomány Nurdagi járásának polgármesterét, Ökkest Kavakot, a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártjának (AKP) tagját is, aki a gyanú szerint nem tett eleget annak a kötelességének, hogy felügyelje az építkezéseket. Recep Tayyip Erdogan török elnök kormányát sokan bírálták a kíméletlen károk és a rengeteg áldozat miatt. A kormány saját adatai szerint a földrengés 173 ezer épületet rongált meg, és kétmillió embert fosztott meg a lakhelyétől.

A BBC jelentése szerint őrizetbe vették Mir Ali Koçer szabadúszó újságírót is, aki 300 kilométerre volt a helyszíntől, amikor február 6-án lecsapott az első földrengés, és odasietve jelentéseket és interjúkat közölt a túlélőkkel és a mentőcsapatok tagjaival. Őt hamis hírek terjesztésével gyanúsítják, és akár három éves börtönbüntetésre is számíthat. A BBC úgy tudja, három másik újságíró ügyében is vizsgálódnak a hatóságok.

Az utórengések azóta sem szűnnek, a közép-anatóliai Nigde tartományban szombaton is 5,2 körüli erősségű mozgást regisztráltak, a török-szíriai határtól 350 kilométerre nyugatra. Az INA iraki állami hírügynökség szerint Irak északi részén is észleltek két, 4-esnél erősebb rengést, Ninive tartományban, illetve Erbílben, Kurdisztán autonóm terület székhelyén. A szíriai Nemzeti Földrengés Központ az elmúlt 24 órában 61 új utórengést észlelt – olvasható a Világgazdaság cikkében.