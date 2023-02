Újabb amerikai lövöldözés – Iskolából kilépő diákokra nyitottak tüzet

Hét embert, köztük öt tinédzsert és egy kétéves kislányt meglőttek egy philadelphiai iskola előtt csütörtök este. A diákok épp egy iskola utáni programról indultak haza, amikor három feketébe öltözött fegyveres kiszállt egy autóból és tüzet nyitott a csoportra nem sokkal este hat óra előtt.

JUST IN: Philly police just released pics of the 3 shooters who fired on a group outside the Blaine school. 7 people hit, inc. a 2-year-old girl + 5 teens. The shots started as the after school program ended, sending the victims running back into the schoolyard for cover. pic.twitter.com/HZi5NPS65q

— Shiba Russell (@ShibaRussell) February 24, 2023