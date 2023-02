Az ohiói vegyikatasztrófáról kérdezték, erre Biden egy régi slágerről kezdett beszélni

Több mint három héttel a február 3-i ohiói vasúti katasztrófa után az amerikai Környezetvédelmi Hivatal (EPA) adatainak független elemzése

ha a szennyezés hosszabb távon fennáll – írja a The Washington Post.

Az East Palestine-i vasúti szerencsétlenségtől több mint húsz kilométerre is érzékelték állítok tömeges elhullását és az ott élők fejfájásos tüneteit. A környéken élők már Csernobilhoz hasonlítják a történteket. Az EPA kutatói olyan vegyi anyagok megemelkedett szintjét is azonosították, amelyekről ismert, hogy

is okozhatnak – írja a lap.

Mindeközben, mint azt a Fox News is felidézi, Pete Buttigieg közlekedési miniszter lemondását követeli Marco Rubio szenátor és más törvényhozók. A Biden-adminisztráció tagja csak három héttel a katasztrófa után látogatott el a helyszínre, ahol

és semmilyen kompetens intézkedést nem tett. A tömegtájékoztatás nagy része, így a a CNN is, bagatellizálja a történteket, a Biden-adminisztráció pedig nem foglalkozik érdemben a katasztrófával. Miközben vadászgépek Biden parancsára egy kínai léggömbre vadásztak, egy egész várost evakuálni kellett.

Ilyen előzmények után kérdezte meg újságírók egy csoportja Joe Bident péntek este, amikor a munkahét végeztével elhagyta a Fehér Házat, hogy wilmingtoni rezidenciájára siessen: mégis, mikor látogat el a katasztrófa helyszínére?

