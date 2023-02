Novák Katalin: Egy éve pusztít a háború és még nem látjuk a végét

Novák Katalin úgy fogalmazott, hogy édesanyaként is megrendítő látni az áldozatokat, a szétszakadt családokat, a jövő pusztulását, az elkeseredettséget.

Az államfő hangsúlyozta: Ukrajna területi integritását és szuverenitását nem lehet elvitatni, a háborús bűnösök pedig büntetést érdemelnek.

One year has passed since Russia’s attack on #Ukraine. I expressed my sympathy to the people of 🇺🇦in a joint video message together with several Heads of State and Government from around the world. We,🇭🇺’s wish that the road to a just peace may open!Let 2023 be the year of peace! pic.twitter.com/votQsPNOp3

