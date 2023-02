Svédország tíz Leopard harckocsit küld Ukrajnába

Svédország tíz Leopard 2 A5 típusú harckocsit küld Ukrajnába – közölte pénteken Stockholmban Pal Jonson svéd védelmi miniszter.

Sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a „kiváló minőségű” harckocsikat a „lehető leghamarabb” szeretnék Ukrajna rendelkezésére bocsátani.

A miniszter azt is megerősítette, hogy a svéd kormány dolgozik az Archer tüzérségi rendszer egy hónapja megígért átadásán, és bejelentette, hogy Svédország egy-egy Iris-T és Hawk típusú légvédelmi rendszert is felajánl további segítségként Ukrajnának.

„Teljesen helyénvaló, hogy nehézfegyverzeti védelmi rendszereket küldünk, mert ez döntő fontosságú Ukrajna számára”

– hívta fel a figyelmet Jonson, aki már korábban közölte, hogy szoros párbeszédet folytatnak Németországgal, a harckocsik gyártójával.

Svédország jelenleg 120 – különböző típusú – Leopard harckocsival rendelkezik. Jonson úgy fogalmazott, hogy a most bejelentett harckocsiadomány hatással lesz Svédország hosszú távú védelmi képességére és növekedésére.

Ez a tizenegyedik támogatási csomag, amelyet Stockholm Ukrajna számára hagyott jóvá. Korábban Kijev szintén katonai felszerelésekhez – páncélozott járművekhez, automata fegyverekhez, gránátvetőkhöz, páncéltörő rakétákhoz – és pénzügyi támogatáshoz jutott hozzá.

A szélesebb nemzetközi koalíció keretében Lengyelország, Németország, és Spanyolország is Leopard típusú harckocsik szállítására tett ígéretet Kijevnek. Mariusz Blaszczak lengyel kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter pénteken jelentette be, hogy az első négy lengyel Leopard 2 A4 harckocsi már meg is érkezett Ukrajnába.

Kiemelt képünk: A svéd hadsereg egyik Leopard 2 harckocsija Ulf Kristersson svéd miniszterelnök és Pal Jonson svéd védelmi miniszter látogatása idején a Norbotten megyei Boden kaszárnyájánál 2023. február 24-én, az ukrajnai háború kitörésének első évfordulóján. (Fotó: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Andreas Sjoelin)