Korrupciós vizsgálat indult az Ukrajnának küldött amerikai segélyek kapcsán

A Joe Biden és családja korrupciós ügyeit is vizsgáló kongresszusi testület nyomozást indított az Ukrajnának küldött amerikai támogatások kapcsán. A szövetségi Képviselőház Felügyeleti és Elszámoltathatósági Bizottsága (Committee on Oversight and Accountability) arra kíváncsi, hogy az immáron 113 milliárd dollárra rúgó katonai és gazdasági segélyek kifizetése során történtek-e visszaélések, csalások és pazarlások – olvasható a Kongresszus hivatalos honlapján.

James Comer, az Elszámoltathatósági Bizottság elnöke hivatalos levélben arra szólította fel a Pentagont, a külügyminisztériumot és az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségét, hogy az Ukrajnának küldött gazdasági és katonai segítségnyújtással kapcsolatos összes dokumentumot és közleményt adja át legkésőbb március 8-ig.

„Az Egyesült Államoknak azonosítania kell a segélyekben rejlő kockázatokat, és felügyeleti mechanizmusokat kell kidolgoznia azok mérséklésére” – fogalmazott Comar, aki azt ígérte, hogy centre pontosan elszámoltatják a Biden-adminisztrációt. És ha kell, a bizottság új törvényeket és mechanizmusokat fog kidolgozni annak érdekében, hogy megakadályozza a korrupciót.

A Joe Biden vezette amerikai kormány 113 milliárd dollár gazdasági és biztonsági segélyt küldött Kijevnek azóta, hogy Oroszország inváziót indított Ukrajna ellen. Összehasonlításképp, az Egyesült Államok korábban átlagosan 146 milliárd dollárt költött évente katonai és humanitárius segélyekre Afganisztánban.

Néhány hete a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője, John Kirby azt állította, hogy az amerikai kormány „semmiféle jelét nem látja” annak, hogy az Ukrajnának küldött segélyek „bármilyen korrupció áldozatává váltak volna”. Nem kormányzati jelentések viszont ennek a szöges ellentétét állítják.

A CBS amerikai hírportál például arról számolt be tavaly augusztusban, hogy a Nyugat által küldött fegyvereknek csupán a 30 százaléka kerül ténylegesen a frontvonalra, a maradékról pedig semmit sem tudni.

Ezzel kapcsolatban az amerikai hírszerzés egy neve elhallgatását kérő forrása azt mondta a CNN-nek, hogy a fegyverek lényegében „egy nagy fekete lyukban” tűnnek el, miután beléptek Ukrajnába.

