Az OECD is elítéli az orosz agressziót

Mathias Cormann, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) főtitkára pénteken közleményben ítélte el az Ukrajna elleni orosz agressziót, és biztosította a szervezet támogatásáról Ukrajnát a háború kitörésének évfordulóján.

Az OECD emlékeztetett, hogy a szervezet az elsők között és a lehető leghatározottabban ítélte el az orosz támadást egy évvel ezelőtt, amelyet indokolatlannak és törvénytelennek nevezett.

Ukrajna és az OECD az elmúlt egy évben is folyamatosan mélyítette együttműködését. A közlemény szerint az OECD továbbra is elkötelezett egy szabadabb, jobb, erősebb és a demokrácia értékeinek megfelelő Ukrajna építése mellett. Azt is kiemelte a szervezet, hogy Ukrajnával már folynak a tagfelvételi tárgyalások.

A szervezet szerint a legfontosabb hogy a nemzetközi közösség biztosítsa az ukrán nép számára az átfogó, igazságos és tartós békét, amely összhangban áll a nemzetközi joggal.

Az OECD bejelentette azt is, hogy március 1-jén Kijevben megnyitják az eddig Párizsban működő összekötő irodájukat, amelynek a szlovák nagykövetség ad majd helyet és az OECD Ukrajna-programját fogja koordinálni.