Udvaron fürdették a kórosan túlsúlyos férfit: 383 kilójából már 272 kilót leadott

Casey King, aki először 2019-ben egy valóságshow-ban tűnt fel, közel háromszáz kilót fogyott. Az amerikai férfi akkor 322 kilós volt, sem zuhanyozni, sem fürdeni nem tudott, ugyanis nem fért be a fürdőszobába. Ám nem ekkor volt a legsúlyosabb a férfi, a műsor előtt ugyanis még 383 kilót nyomott. Casey most elárulta, hogyan érte el ezt a drasztikus fogyást.

A most 38 éves, georgiai Casey King három unokatestvérével együtt 2019-ben tűnt fel először egy amerikai valóságshow-ban, akkor a családtagjaival együtt összesen közel egy tonnát nyomtak.

Casey élete mára teljesen megváltozott. A 383 kilójából már 272 kilót leadott, és még további 10 kilót szeretne fogyni. Az amerikai férfi fogyásának menetét közösségi oldalán dokumentálta, és most azt reméli, megműtik, hogy eltávolítsák a hasáról és a mellkasáról lógó bőrt.

A 2019-ben bemutatott műsorban Casey azt mondta: „csak eszem, amíg meg nem halok”. Majd egy átlagos napját is elmesélte: „dél körül felébredek, kitalálok valamit, amit azonnal megeszek, tévézés, videojátékok, lefekvés” – fogalmazott korábban.

Casey elmondása szerint mindig is „nagydarab gyerek” volt, és a középiskola végén körülbelül 135 kilót nyomott. Érettségi után étteremben kezdett el dolgozni, és gyakran evett is ott. Így hízott 226 kilóra, amivel már – elmondása szerint – „túl nehéz volt” szorgoskodnia.

„Anyám azt mondta, hogy ha ebben a házban akarsz élni, akkor munkát kell vállalnod, ezért kirúgott. Az egyetlen hely, ahová mehettem, az apámé volt, így hát oda mentem” – fogalmazott korábban a férfi.

Ám ez csak rontott a helyzetén, ugyanis apja teljesen elkényeztette azzal, hogy mindig Casey kedvenc ételeit vásárolta. Végül ez az életmód ahhoz vezetett, hogy úgy meghízott, hogy már nem fért be a zuhanyzóba, ahová egyszer be is szorult, és kilenc órán át ott kellett vesztegelnie, míg kiszabadították onnan.

Casey életében a valóságshow hozta el a fordulatot, ahol találkozott Charles Procter bariátriai sebésszel, aki azt mondta neki: ahhoz, hogy megműtse először le kell fogynia.

A kórosan elhízott férfi eleinte küzdött az egészséges táplálkozással és az edzéssel, de aztán az édesanyja közbelépett.

Azzal viccelődött, hogy az édesanyjánál lakni olyan volt, „mintha egy duci táborban lennénk”. Az anyja figyelte a táplálékbevitelét, és gondoskodott róla, hogy aktív maradjon, ahelyett, hogy csak ülne és videojátékokkal játszana.

„Viccelődve azt mondjuk, hogy az anyám egy kiképző őrmester” – mondta a vallomásában. „Csak jobban ellenőrzi, hogy mit eszem, mennyit eszem, és néha olyan szigorúan betartja a diétámat, hogy elgondolkodom a csaláson. Nem vagyok rá büszke. A fogyókúra szívás.”

Az anyja szigorú felügyelete melletti fogyásnak köszönhetően Casey-t megműthették, ami után 317 kilóból 286 kiló lett.

Casey fogyása folyamatos maradt, és amikor 2021 novemberében ünnepelte 37. születésnapját, 115 kilót nyomott.

Azóta fogyási tippekért keresik fel Instagram-oldalán.

Egyik közösségi oldalára feltöltött videójában Casey kifejtette, hogy a legfontosabb ajánlása, hogy egész nap vizet igyunk, és kerüljük a cukros italokat, például az üdítőket és az édes teát.

„Ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Mindig ez legyen az első számú dolog” – mondta. „Igyunk étkezés előtt, étkezés után. Igyunk egész nap.”

Ami az étrendjét illeti, azt tanácsolta, hogy olyan fehérjék fogyasztására összpontosítsunk, amelyeket vagy sütve, grillezve vagy párolva fogyasszunk. Kerüljük a felesleges szénhidrátokat, amikor csak tehetjük, és együnk sok zöldséget is.

Casey arról is beszélt, hogy fontos nyitottnak lenni az új ételekre.

Megjegyezte, hogy „minél többet fogysz, annál aktívabbnak kell lenned”.

Casey az évek során megosztotta a felesleges bőréről készült fotókat, és nyíltan beszélt arról, hogy szeretné eltávolíttatni.

2022 januárjában egy barátja GoFundMe oldalt indított, hogy segítsen neki pénzt gyűjteni a műtétre. Célja 15 ezer dollár volt, és eddig több mint 18 ezer dollárt gyűjtött össze.

Forrás: DailyMail