Nincs megállás Brüsszelben: ma elfogadhatják a tizedik szankciós csomagot

Csalódást keltők azok a hatások, amelyeket a szankciók okoztak az orosz gazdaságban. Ha az volt a cél, hogy minél előbb véget vessenek a háborúnak, akkor egyértelműen kudarcot vallottak. – írta a Politico, majd feltette a kérdést: „valóban megérte-e az összes erőfeszítés és gazdasági nehézség, amit Európa vállalt a szankciók alkalmazásával?”

A Brüsszeli lap megjegyzi: A szankciópárti politikusok ugyan azt hangoztatják, hogy a büntetőintézkedések működnek, viszont a valóság az, hogy az orosz gazdaság nem omlott össze, az energiaexportból megmaradtak a bevételek, ráadásul új piacokat is talált Moszkva. Az IMF szerint még növekedhet is idén az orosz gazdaság.

Kapcsolódó tartalom

Mindezek fényében nem meglepő, hogy a nyugat-európai kormányokban egyre gyakrabban merül fel a kérdés, hogy valóban megéri-e és van-e értelme a szankciós politikának.

Hiába nő a bizonytalanság és egyre több a kétség, Brüsszel erről tudomást sem véve még ma el akarja fogadtatni a 10. szankciós csomagot.

A tagállamok között nagy vita van, viszont a nagyköveteken Brüsszel részéről hatalmas a nyomás, ugyanis Ursula von der Leyen korábban azt ígérte: a 10. szankciós csomagot még a háború kitörésének egy éves évfordulója előtt elfogadják.

A tervezet elsősorban a pénzügyi szektort célozza, illetve kereskedelmi korlátozásokat tartalmaz amellett, hogy újabb személyeket is szankciós listára tenne. Viszont Magyarország és Franciaország ellenállása miatt a nukleáris energia korlátozásáról lemondtak a bürokraták.

Az EU versenyképessége napról napra romlik a szankciók miatt, a decemberi ipari termelési adatok mélyen alul múlták a várakozásokat – mondta Hortay Olivér az M1-en. Az elemző szerint a büntetőintézkedések a szakadék szélére sodorták az Európai Uniót, de ezt a döntéshozók továbbra sem hajlandók belátni és a végsőkig kitartanak a folytatás mellett.

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitika üzletágvezetője szerint az „Európai Bizottság és az USA is elkezdte azt kommunikálni, hogy bizonyos szankciókat a háborút követően is fent kell majd tartani. Jelen állás szerint hiába érne véget a háború, a nyugati döntéshozók szeretnék továbbra is életben tartani a büntetőintézkedéseket.”

Elemzők szerint a brüsszeli szankciós politika nagy nyertesei az energetikai cégek. A hat legnagyobb nyugati olajipari vállalat például együtt több mint 225 milliárd dollár – több mint 80 ezer milliárd forint – hasznot termelt 2022-ben a büntetőintézkedések miatt kilőtt energiaárak miatt.

Amíg az energetika vállalatokhoz ömlik a pénz és extraprofitiot termelnek, addig a lakosság Európa-szerte nyögi a magas energiaárakat és a háborús, illetve szankciós inflációt. Egyre erősebb a gyanú, hogy a brutális dráguláshoz a multinacionális üzletláncok összejátszása és a spekulánsok is hozzájárulhatnak.

Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter: “ellenőrizni tudnak minden árazás kapcsán, minden olyan kartellgyanút vagy egyéb szabálytalanságot, amely az árak emelkedéséhez vezethet.” Hozzátette: a gazdasági versenyhivatal gyorsított eljárásban vizsgálja a kiskereskedelmi szektort. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte: az a cél, hogy a kereskedelmi láncok ne tudják manipulálni és indokolatlanul megemelni az árakat.

Más országok is észrevették a kiugró aránytalanságokat, így több helyen elindult a kiskereskedelmi láncok ellenőrzése. A versenyhatóságok egyebek mellett azt vizsgálják, hogy a multik mekkora árrést alkalmaznak, mekkora késéssel reagálnak a termelői árak változására, illetve mekkora készletet tartanak a kisebb haszonkulcsú termékekből.