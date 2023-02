Megtalálták egy Fülöp-szigeteki vulkán lejtőin a hétvégén lezuhant repülőgép áldozatait

A helyi polgármester közlése szerint a gép kétfős Fülöp-szigeteki személyzete és az utasok, két ausztrál energetikai tanácsadó életüket vesztették.

Szerda reggel több mint egy tucat katona és tűzoltó érkezett helikopterrel a helyszínre, hogy az ország legaktívabb vulkánja, a Mayon egy szakadékát átvizsgálják – közölték polgári légiközlekedési illetékesek.

A Cessna 340-es repülőgép szombaton, felszállás után tűnt el.

Nem voltak túlélők – írta telefonos üzenetében Carlos Baldo, Camalig város polgármestere az AP hírügynökségnek csütörtökön. Az áldozatok holtestét a tervek szerint csütörtökön hozzák le a tűzhányóról.

A gép két ausztrál utasa egy geotermikus energiával foglalkozó vállalatnál dolgozott, a Cessna a cég tulajdonában volt. Az Energy Development Copr. keresőcsapatokat, helikoptereket és drónokat küldött, hogy segítsenek a keresésben, amelyet viharos szél és sűrű felhők nehezítettek.

A keresésben, amely a polgármester felügyelete alatt zajlott, majdnem 200-an, katonák, tűzoltók, önkéntesek, köztük veterán hegymászók vettek részt.

