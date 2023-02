Hazaindult, de helyette a halálba sétált a fiatal lány

Az eset tavaly júliusban történt a délnyugat-angliai Cornwallban, amely világszerte ismert a tengerpart felett magasodó sziklafalairól.

A lány a barátainál vendégeskedett egy kisebb szakadék közvetlen közelében található házban, majd este úgy döntött, hogy hazaindul a sötétben.

A ház alig kilenc méterre volt a sziklafal peremétől, a lány a vaksötétben pedig egyáltalán nem látta, merre tart. Mivel a ház körül kerítés sem volt, útja egyenesen a halálba vezetett, több mint hét métert zuhant és a sziklákra esett.

Woman plunged 25ft to her death from cliff edge after walking home in the dark, inquest hears https://t.co/fdmy4uLQ7d

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 22, 2023