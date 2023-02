Csaknem 900 ezer háztartás maradt áram nélkül az Egyesült Államokban

Közel 900 ezer háztartásban nem volt áram csütörtökön az Egyesült Államok északi részén a második napja tartó téli viharok miatt, autósok rekedtek az utakon, Kaliforniában hófúvás és parti áradások miatt adtak ki figyelmeztetést.

Michigan államban halálos áldozata is van az ítéletidőnek: egy mentésen dolgozó tűzoltó vesztette életét a viharban leszakadt elektromos vezeték miatt. Michiganban csütörtök délelőtt több mint 680 ezer háztartásban nem volt áram, Illinois, Wisconsin, Kalifornia és a keleti New York államban is összesen 220 ezer otthon maradt e szolgáltatás nélkül a viharos időben.

A szövetségi meteorológiai szolgálat 1989 óta először adott ki figyelmeztetést hófúvásra az általában enyhe időjárású dél-kaliforniai hegyekre. Az állam északkeleti részén fekvő Sierra Nevada hegységben újabb jelentős havazást jeleztek, akár másfél méter friss hóréteget, a hegyvidék magasabban fekvő részein az óránként 100 kilométert megközelítő szélben a hőérzet mínusz 40 fok közelébe csökkent.

Kalifornia tengerparti területein villámáradásokkal számolnak, és a 3-4 méter magas tengeri hullámok okoznak gondokat.

Wyoming állam közlekedési minisztériuma azt közölte, hogy az állam déli részén az autópályák egy része járhatatlanná vált, miközben az erős szél lehetetlenné teszik az elakadt autók kimentését. Megbénult a közúti közlekedés egyes szakaszokon Arizona államban is, ahol csütörtökön óránként 5-8 centiméter friss havat jeleztek előre.

A légitársaságok csütörtökön további közel 800 járatot töröltek, miután szerdán összesen 1800 repülő nem indult el az idei tél újabb komoly vihara miatt az Egyesült Államok nyugati, középnyugati és északi részén.

