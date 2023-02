A japán császár a béke fontosságát hangsúlyozta születésnapján, most először nyilvános beszédet is mondott

Naruhito japán császár a békés világ megteremtésének fontosságát hangsúlyozta születésnapi sajtóértekezletén csütörtökön, valamint arra kérte a világ országait, hogy vizsgálják meg, ki mit tehet a konfliktusok megelőzése és rendezése érdekében.

Gondosan árnyalt megfogalmazással, egyetlen külföldi országot sem megnevezve, de kitért a világpolitika eseményeire és a japán társadalom legfőbb problémáira, amelyeket ő a járványban és az inflációban jelölt meg. Emlékeztetett arra, hogy rengeteg ember szenved a világon háborúk és konfliktusok miatt.

„Nagyon szomorú vagyok amiatt, hogy a világnak milyen súlyos valósággal kell szembesülnie. Sokak szenvednek háborútól, sokan meghalnak vagy megsebesülnek, elvesztik otthonukat, mások szegénységben, elnyomásban, előítéletektől sújtva élnek” – mondta. Azt viszont bátorítónak nevezte, hogy vannak sokan, akik segítenek a kiszolgáltatott embereken.

A császár szerint ahhoz, hogy minden ember békében és boldogságban élhessen, arra van szükség, hogy az országok ne csak önmagukra gondoljanak, hanem párbeszédet folytassanak a nézeteltérések megoldása érdekében.

Naruhito japán császár a felesége, Maszako császárné és családja társaságában integet az őt köszöntőknek a tokiói császári palota erkélyéről (Fotó: MTI/EPA/Pool/ZUMA/Rodrigo Reyes Marin)

Naruhito csütörtökön töltötte be 63. életévét, 2019. május 1-jén foglalta el a trónt, viszont a koronavírus-világjárvány miatt most először tartotta meg a japán császárok szokásos nyilvános születésnapi beszédét is a palota erkélyéről. A császár mellett ott volt felesége, Maszako császárné, lányuk, a 23 éves Aiko hercegnő és családostul az uralkodó öccse, Akisino koronaherceg is. A még érvényben lévő egészségügyi korlátozások miatt az eseményen mindössze ötezer fő vehetett részt, akiket a császári hivatal szerint 60 ezer jelentkező közül választottak ki.

„Igazán örülök annak, hogy (császárként) végre mindenkivel közösen ünnepelhetem meg a születésnapomat” – jelentette ki Naruhito rövid beszédében.

A császár megköszönte feleségének, hogy életének már több mint felét vele töltötte. Az uralkodói pár júniusban fogja ünnepelni 30. házassági évfordulóját.