Szögesdróttal kötözték a székhez, egy pincében kínozták áldozatukat az emberrablók

Emberrablás és bántalmazás vádjával tartóztattak le három embert Észak-Karolinában hétfőn, miután elraboltak valakit, és egy székhez kötözve megkínozták.

Three people arrested in North Carolina for tying up, torturing victim in basement | Fox News https://t.co/TPg0o6lXfA

— GI Wilson (@GIWilson) February 21, 2023