Öngyilkosságnak tűnt, egyetlen mondat azonban mindent megváltoztatott

A 31 éves Nosheen Akhtar 2021. július 24-én halálát súlyos égési sérülések okozták a manchesteri kórházban, miután egy nappal korábban felgyújtotta magát otthonában.

Az esetnek egyetlen szemtanúja volt, mégpedig a nő férje, aki meg is erősítette a történteket a rendőröknek.

A pakisztáni házaspár szomszédai szerint férje megpróbálta eloltani a lángokat, de a felesége az utcára szalad, ahol percekkel később a földre zuhant. A kiérkező mentők kórházba szállították, az intenzív osztályon pedig továbbra is küzdöttek az életéért.

Nem sokkal később azonban a nő életéért a helyszínen küzdő egyik mentős elárulta a rendőröknek, hogy mielőtt a hordágyon behelyezték volna a mentőautóba, Nosheen akadozó hangon többször megismételve annyit mondott: „A férjem tette”.

An inquest has heard how a dying woman told paramedics her husband doused her in flammable liquid before ‘setting her on fire’.

Nosheen Akhtar died in hospital with severe burns on 24 July 2021 – one day after the horrific incident. https://t.co/TiztotXpXw

