Milliókat nyert a lottón, könnyeket csal a szembe, mire költi az összetört szívű apa

Az északkelet-angliai Kigston upon Hull-ból származó Adam Scaife felesége hat évvel ezelőtt ikreket szült, a gyerekek azonban koraszülöttként jöttek a világra. Egyikük négy nappal a születése után elhunyt, a család anyagi gondjai miatt egészen mostanáig nem tudott emléket állítani neki.

A férfi 35 ezer fontos (több mint 15 millió forintos) lottónyereménye most azonban azt jelenti, hogy a legnagyobb vágya teljesülhet és sírkövet készíttethet elhunyt kisfiának.

„A kicsik három és fél hónapos korukban születtek, a kis Adam pedig négy nap után feladta az életért vívott küzdelmet. Nagyon nehéz időszak volt ez a számunkra, és szerettünk volna szép emléket állítani neki. Sokat spóroltunk egy különleges sírkőre, de eddig nem sikerült elkészíttetnünk. Nagyon boldogok vagyunk, hogy most végre megvalósul az álmunk és a kisfiunk végre megpihenhet odafenn” – mesélte könnyeivel küszködve a helyi sajtónak adott interjúban a férfi.

