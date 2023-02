Bombamerényletben meghalt több ENSZ-békefenntartó Maliban

A bomba kedden, az ország középső részén fekvő Songobia nevű falu közelében robbant fel.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) és António Guterres ENSZ-főtitkár két külön nyilatkozatban határozottan elítélte a támadást, és leszögezték: az ENSZ békefenntartói elleni támadások a nemzetközi jog szerint háborús bűnök elkövetését is jelenthetik.

Az ENSZ BT tagjai felszólították Mali átmeneti kormányát, hogy gyorsan és alaposan vizsgálják ki a támadás körülményeit a MINUSMA segítségével, és az elkövetőket állítsák bíróság elé.

A Biztonsági Tanács aggodalmának adott hangot a mali biztonsági helyzettel kapcsolatban, és a Száhel-övezetet uraló, országhatárokon átnyúló terrorista veszély miatt.

Az ENSZ BT közleménye leszögezte: a térségben sosem lesz béke a Mali minden régiója számára előnyös politikai, biztonsági, béketeremtési és fejlesztési erőfeszítések, valamint a 2015-ös békemegállapodás együttes végrehajtása nélkül.

#UNSC members condemned today’s attack against @UN_MINUSMA near #Songobia killing 3 peacekeepers & injuring 5 others.

We call on the Malian authorities to swiftly investigate the attack with support of MINUSMA & promote accountability for such acts.#PressStatement on #Mali👇 pic.twitter.com/2ttiOuh2b4

— Albania in UN (@AlMissionUN) February 22, 2023