Sejtelme sem volt, kinek adta meg a telefonszámát a gyanútlan nő

A 24 éves Hunter Chase Nance és randipartnere múlt szerdán egy benzinkútnál találkozott az észak-karolinai China Grove-ban.

A férfi és későbbi áldozata telefonszámot cserélt, majd a férfi még aznap autóval felvette a nőt és hazavitte. Miután becsukta az ajtót, késsel támadta meg.

Breaking update: A warrant for attempted murder was issued today for Hunter Chase Nance in reference to an incident that occurred on 02/15/2023 where Nance reportedly attacked a female with a knife. Bond is $1.2 million dollars. https://t.co/P9Kks5Ghhf

— David Whisenant WBTV (@DavidWhisenant) February 20, 2023