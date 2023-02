Robbanás történt Clevelandben, halott és sérültek is vannak

Robbanás történt az Egyesült Államok keleti részén, egy Cleveland mellett található acélfeldolgozó üzemben. A detonáció során többen égési sérüléseket szenvedtek, egy ember életét vesztette. Az Oakwood Village-i Schumann & Co. üzemhez riasztott tűzöltók és mentőegységek összesen 13 főt láttak el, akik megsérültek a balesetben.

A series of strange explosions and techno-catastrophes continues in the USA: now, after the explosion, a steel plant in Oakwood Village, Ohio, is on fire. pic.twitter.com/keE1pgrGPr

