Megtalálták a rejtélyes körülmények között eltűnt családanya holttestét

A 45 éves nő holttestét eredetileg két, kutyáját sétáltató személy vette észre körülbelül másfél kilométerre attól a helytől, ahol utoljára látták – egy kis faluban, a lancashire-i St Michael’s on Wyre-ben, a Wyre folyó partján.

„A mai fejlemény sajnos nem az, amit bármelyikünk is szeretett volna, de reméljük, hogy Nicola szerettei némi választ kaphatnak. Az ügyet most a halottkém kezeli” – írta közleményében a lancashire-i rendőrség.

