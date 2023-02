Egy térképet követve találta meg a közel száz éve elrejtett kincseket

A Glazewski család 1939 szeptemberében elásta ezüstjeit és elmenekült kelet-lengyelországi otthonából, miután megtudták, hogy az oroszok megszállják az országot.

Csak a családfő, Adam maradt ott, hogy szembenézzen az oroszokkal. Adam négy fia soha nem tért vissza otthonukba, a világ különböző pontjain telepedtek le. Nyolcvan év elteltével Adam unokája, Jan azonban az apja, Gustaw által 1989-ben rajzolt kincses térkép segítségével újra felfedezte a kincsesládát.

A most 69 éves Jan elmondta, hogy 1989-ben megkérte apját, hogy rajzolja le neki a kincs elásásának helyét. Jannak több mint egy évtizedbe telt, mire először látogatott el családja egykori otthonába, és még egy évtizedbe, mire elkezdte a kincs keresését.

The hoard Jan Glazewski found has been estimated to be worth thousands, but Jan says he wants to donate it all to a local museum to keep his family’s history alivehttps://t.co/xJrAY7mX98

