Arcon lőtték a közértben, kritikus a vásárló állapota

Súlyos állapotban szállítottak kórházba egy 54 éves férfit, miután egy ismeretlen fegyvert rántott és arcon lőtte egy philadelphiai közértben.

Philadelphia police are investigating a shooting inside an East Germantown grocery store that left a 54-year-old man in critical condition. https://t.co/Qo4qW7VlQs

— FOX 29 (@FOX29philly) February 20, 2023