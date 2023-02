Sosem gondolta volna, hogy a világ másik felén őrzik elhunyt testvére emlékét

Larry Hughes tizedes 1966-ban a dél-vietnámi Da Nangban veszítette el a dögcéduláját. A vietnámi háború alatt az amerikaiaknak légi támaszpontot működtettek a városban.

Tavaly októberben egy korábbi amerikai szenátor és egy egyetemi professzor diákcsoportot vezetett körbe a történelmi helyszínen. Amikor a csapat a repülőgép-kifutópálya mellett haladt el, egy helyi lakos odafutott hozzájuk és azt állította, hogy területet övező rizsföldeken az utóbbi években hat amerikai dögcédulát is találtak.

A tizedesét – amelyet a kulcstartóján hordott – odaadta nekik, hátha sikerül visszajuttatniuk a tulajdonosának.

