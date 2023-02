Nem tudták, hogyan kell újraéleszteni, meghalt a tizenkét éves kisfiú

A szemtanúk szerint a kisfiú legalább 30 percig feküdt mozdulatlanul a pályán a New Jersey-i Newarkban, mivel senki sem tudta, hogyan fogjon neki az újraélesztésének.

A jelentős késéssel kiérkező mentők azonnal kórházba szállították, ahol végül életét vesztette.

Mother of 12-year-old New Jersey student says son died after collapse during ‘no-contact’ football practice https://t.co/oCIk8IaPll

— Fox News (@FoxNews) February 18, 2023