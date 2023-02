Biden: Kijev további félmilliárd dollárnyi katonai támogatást kap

Ukrajna további 500 millió dollárt értékben kap katonai támogatást az Egyesült Államoktól, melynek részleteit kedden ismertetik – jelentette be Joe Biden amerikai elnök Kijevben hétfőn.

Az amerikai elnök tudatta: a csomagban a HIMARS rakétatüzérségi eszközhöz való lőszer is szerepel. Beszélt arról is, hogy Washington hamarosan új szankciókat is bejelent Oroszországgal szemben. Leszögezte: az Egyesült Államok ameddig kell, kiáll Ukrajna mellett.

„Egy év eltelt, és Kijev még áll. Ukrajna is áll, és a demokrácia is áll” – hangoztatta az amerikai elnök a kijevi elnöki palotában, miután megbeszélést folytatott az ukrán elnökkel.

Volodimir Zelenszkij azt mondta: Joe Biden látogatása „a támogatás rendkívül fontos jele minden ukrajnai számára”.

Kiemelt képünk: MTI/EPA