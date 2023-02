Aktív vulkánba csapódhatott az eltűnt repülőgép

A Cessna 340-es gép Manilába tartott, de három perccel a felszállás után elvesztette a kapcsolatot a légiforgalmi irányítással. A fedélzeten két helyi pilóta és két ausztrál utas tartózkodott.

A két ausztrál utas, Simon Chipperfield és Karthi Santhanam egy geotermikus energiával foglalkozó cégnek dolgoztak a Fülöp-szigeteken.

Search for wreckage atop volcano after plane with two Australians goes missing in Philippines https://t.co/yShhag8kfn

— The Guardian (@guardian) February 20, 2023