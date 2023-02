A ciklon után váratlan dolgot talált a család elárasztott otthonában

Az Új-Zélandon pusztító Gabrielle ciklon súlyos pusztításokat okozott az országban, több mint kétszázezren maradtak áram nélkül, és sok családot ki kellett menekíteni otthonából. Kedden országos szükségállapotot hirdettek ki.

Egy helyi család a vihar elcsendesedése után visszatért elárasztott otthonába, hogy felmérje a keletkezett károkat. Ekkor azonban furcsa hangokat hallottak kiszűrődni az egyik hálószobából.

A Michael Smith, a családfő félve nyitotta ki az ajtót, aztán megpillantotta mi a hang forrása: egy kismalacot talált egy sáros matracon fekve.

Cyclone Gabrielle: Pig floats into bedroom of flood-hit Hawke’s Bay home, goes to sleep on muddy mattress, via @nzherald https://t.co/OEfg3nKFhs

— Kenneth j Clarkson (@KennethjClarkso) February 19, 2023