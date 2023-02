Szívfacsaró, amit az anyuka tett, hogy párja még magához ölelhesse gyermekét

Jamie Hunter és párja, Beccy Flint nem is lehettek volna boldogabbak, hiszen 2019-ben megtudták hamarosan megérkezik első közös gyermekük, Beccy kislányukkal várandós. A szülés időpontját pedig 2020 május végére tűzték ki az orvosok.

Sorsfordító hónapok előtt állt a pár, ugyanis 2019 októberében Jamie bénító fájdalmaktól kezdett szenvedni, mielőtt a következő év márciusában veserákot diagnosztizáltak nála. Jamie számára az apaság volt minden, amire valaha is vágyott, így születendő lánya érkezése óriási erőt adott számára a nehéz időszakban.

Mother delivers baby early so her partner could meet their daughter – two days before he died https://t.co/rQGTwV2tsA

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) February 16, 2023