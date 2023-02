Földöntúli látvány! Csak ilyenkor látható a világ legkülönlegesebb természeti jelensége

Február közepétől február végéig a lenyugvó nap minden évben éppen olyan szögben éri el a Yosemite Horsetail vízesést, ami az illúziót kelti, mintha a vízesés lángolna. Az alábbi videóban jól látszik a különleges jelenség.

Az angolul „firefall” magyarul „tűzesés” néven ismert jelenség a nemzeti park munkatársai szerint idén február 10. és 27. között látható.

A természeti jelenség a Yosemite Nemzeti Park egyik legcsodálatosabb látványossága – írja a ritka fenoménnal foglalkozó oldal. Február második hetében a lenyugvó nap éppen olyan szögben éri a vízesést, hogy a Horsetail vízesés narancssárgán és vörösen világít naplementekor.

A local photographer recently caught a stunning look at Yosemite Firefall, which typically happens during the second week of February at Horsetail Fall. https://t.co/eaViEoF9SN (Photo: Kori James Photography) pic.twitter.com/2wfxqWM46y

