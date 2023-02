Ohio-i vonatbaleset: rákkeltő anyagok kerülhettek a levegőbe és a vízbe

A veszélyes anyagokat is szállító tehervonat még február harmadikán siklott ki és lobbant lángra Ohio és Pennsylvania állam határán, ám továbbra is aggodalomra ad okot a lehetséges ivóvízszennyezés és az elhullott állatokról szóló jelentések.

A vonat 150 tehervagonjával 20 veszélyes anyagot szállított, a balesetben mintegy 50 kocsi volt érintett, köztük 10 mérgező anyagokat szállító kocsi – írja a Eronews beszámolóját szemléző Greendex.

„Ha felrobbannak, ezek az anyagok, és a mérgező füstök a környezetbe kerülhettek volna”

– mondta Mike Dewine ohiói kormányzó egy február 6-i sajtótájékoztatón.

Kapcsolódó tartalom

Rákkeltő gáz

A kisiklott vagonok közül ötben nyomás alatt lévő vinil-kloridot szállítottak, amely egy erősen gyúlékony és rákkeltő gáz. Ipari felhasználásával polivinil-kloridot (PVC) állítanak elő belőle. A vinil-kloridnak való kitettség a májrák egy ritka formájának, valamint az elsődleges májráknak, agy- és tüdőráknak, limfómának és leukémiának a megnövekedett kockázatával jár.

Kapcsolódó tartalom

A hatóságok a felszíni és felszín alatti vizeket is ellenőrizték a szennyeződés szempontjából. Azonban továbbra is aggályok merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy a levegő és a víz biztonságos-e. Ohio egészségügyi igazgatója kedden biztosította a lakosokat, hogy még a veszélyesnek nem minősülő szennyezőanyagok alacsony szintje is okozhat tartós szagokat vagy olyan tüneteket, mint a fejfájás.

Kapcsolódó tartalom

Több ezer hal pusztult el

A beteg vagy elhullott állatokról szóló helyi jelentések ellenére az ohiói mezőgazdasági minisztérium nem kapott hivatalos bejelentést az esethez közvetlenül kapcsolódó állatállomány vagy háziállatok megbetegedéséről vagy elhullásáról. A hivatal szerint azonban boncolásra és laboratóriumi vizsgálatokra lenne szükség ahhoz, hogy ezt megállapítsák. Az ohiói természeti erőforrások minisztériuma becslései szerint a szivárgás több mint 11,2 kilométernyi patakot érintett, és mintegy 3500 kisebb halat pusztított el, de a tisztviselők szerint a térségben az ivóvíz továbbra is védett.

Kiemelt kép: MTI/AP/Gene J. Puskar