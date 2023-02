Növekedett a Gabrielle ciklon halálos áldozatainak száma

Chris Hipkins kormányfő az áradások sújtotta Hawke’s Bay régióban tartott sajtótájékoztatóján, pénteken az évszázad legnagyobb új-zélandi természeti katasztrófájának nevezte a hét elején átvonuló ciklont, amely főként az Északi-szigeten súlyos károkat okozott. Mintegy tízezer embernek kellett elhagynia az otthonát.

A nyolcadik halálos áldozat, egy gyermek holttestét pénteken találták meg Eskdale-ben. A rendőrségi közlemény szerint a kétéves kislány csütörtökön az áradás miatt lelte halálát.

A bridge along SH35 over Hikuwai River an hour north of Gisborne near Anaura Bay totally destroyed by Cyclone Gabrielle. “It’s fucking beyond belief” says the helicopter pilot who had flown up a team of Chours electricians from Auckland to fix the fibre optic cable yesterday pic.twitter.com/LrTkXhJ0zr

— Tom Dillane (@tomdillane1) February 17, 2023