Nincs magyarázat a családanya rejtélyes eltűnésére, mintha a föld nyelte volna el

Három hete lázban tartja a világot Nicola Bulley eltűnése, aki január 27-én a folyópartra indult megsétáltatni kutyáját, majd nyomtalanul eltűnt. A lancashire-i St Michael’s on Wyre-ben élő nőt elsőként a folyóban kereste a rendőrség, de a feltevés, hogy vízbe fulladt, zsákutcának bizonyult, nem találták meg a nyomát.

What we know about Nicola Bulley’s disappearance https://t.co/GUvlFlwEiE

— BBC News (UK) (@BBCNews) February 9, 2023