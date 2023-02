Két afganisztáni nagyvárosban betiltották a fogamzásgátlókat

Két afganisztáni nagyvárosban betiltották február elején a fogamzásgátlók forgalmazását, mert az ország tálib vezetése szerint ezek a szerek a muszlimok elleni nyugati összeesküvés eszközei – jelentette a The Guardian pénteken internetes oldalán.

A brit lap értesülése szerint a tálibok házról házra járnak, és felszólítják a gyógyszertárakat, hogy ne árusítsanak fogamzásgátló tablettákat és eszközöket. Egy kabuli patika tulajdonosa arról számolt be, hogy két alkalommal is fegyverrel fenyegették meg. Elmondása szerint a tálibok rendszeresen ellenőrzik is a fővárosi gyógyszertárakat, ahol a nyomás hatására már nem árusítanak fogamzásgátlókat. Mazari-Sarif több gyógyszerésze is megerősítette, nekik is megtiltották, hogy fogamzásgátlókat tartsanak a polcokon.

Fenyegetés ért több szülésznőt is. Egyikük a The Guardiannak elmondta: egy tálib parancsnok azt közölte vele, ne propagálja többet „ezt a népesség ellenőrzését célzó nyugati koncepciót”, és hogy a családtervezésre nincs szükség.

Kapcsolódó tartalom

A fogamzásgátló szerek betiltása a legújabb támadás Afganisztánban a női jogok ellen, és várhatóan óriási nyomást helyez majd az ország eleve gyenge lábakon álló egészségügyi rendszerére. Afganisztán az egyik legveszélyesebb hely a világon a várandós nők számára: a statisztikák szerint minden tizennegyedik afgán nő valamilyen terhességgel kapcsolatos szövődménybe hal bele.

A kiemelt kép illusztráció.