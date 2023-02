Szabadnapos rendőr terítette le a texasi lövöldözőt

Mint az már ismert, egy ember meghalt, hárman pedig megsebesültek, miután lövöldözés tört ki a Texas állambeli El Paso városában, egy bevásárlóközpontban szerdán. A rendőrség két embert vett őrizetbe.

Peter Pacillas, a város rendőrfőnöke szerda esti sajtótájékoztatóján közölte, hogy az incidens idején egy szolgálaton kívüli rendőr is a Cielo Vista bevásárlóközpontban tartózkodott.

